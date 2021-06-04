Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı iller olan iller! Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı iller olan iller! Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 5 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi ve hafta sonu değişikliğe uğradı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini 21.00'dan 22.00'a çıkaran genelgede, yasağın devam edeceği saat 05.00 olarak belirlendi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cumartesi günü kaldırıldı. Pazar günü ise tam gün olarak belirlendi. Böylece Cumartesi pazar hafta sonu sokağa çıkma yasağı da genelge ile değişikliğe uğramış oldu.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?

Bakanlığın normalleşme genelgesinde merak edilen maddeler sıralandı. Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacaklar. Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.