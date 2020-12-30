Yarın sokağa çıkma yasağı kaça kadar? 31 Ocak sokağa çıkma yasağı genelgesi

Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği ülkemizde, vatandaşlar sokağa çıkma yasağının kapsadığı günleri araştırıyor. Yarın sokağa çıkma yasağı kaça kadar? 31 Ocak sokağa çıkma yasağı saatleri kaçla kaç arası? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Salgının yayılımını durdurmak amacıyla yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı verilmiş öte yandan geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamanın tüm detayları duyurulmuştu. Genelgeye göre; kısıtlama 31 Aralık Perşembe günü başlayacak. Peki, Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman hangi gün başlıyor? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte 4 günlük kısıtlamaya dair tüm detaylar…

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇA KADAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası yılbaşı tatilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık akşamı 21:00 itibari ile başlayacak. 4 Ocak 2021 05:00 itibari ile son bulacak.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanacak. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanacak bu kısıtlama yarın (31 Aralık 2020) saat 21.00'da başlayacak…

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

31 ARALIK SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

YENİ YILDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar;

"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı

KOLLUK KUVVETLERİNE TAM MESAİ

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak

Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.

1 OCAK 2021 SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık ve Cuma gününe denk gelen 1 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağının olup olmayacağının cevabını geçtiğimiz günlerde verdi. Peki Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama kısıtlama açıklaması

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN, NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.