Son dakika yapılan açıklamaya göre 11 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Yarın Sinop, Karaman ve Tunceli'de okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Sinop'ta, Karaman'da ve Tunceli'de okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Sinop, Karaman ve Tunceli'de 20 Ocak tatil mi olacak? 21 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Sakarya, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Karaman, Tunceli, Düzce, Van, Ağrı, Konya ve Sinop'ta 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, Yarın Sinop, Karaman ve Tunceli'de okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Sinop'ta, Karaman'da ve Tunceli'de okullar tatil mi ilan edildi?

SİNOP, KARAMAN VE TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 11 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Sinop, Karaman ve Tunceli de yer almaktadır. Yani yarın BitlisSinop, Karaman ve Tunceli'de okullar tatil olacaktır.

SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Tunceli'de olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle il genelindeki okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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