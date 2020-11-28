Yarın sabaha kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yarın sabaha kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 20:48 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:53
Yarın sabaha kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde valiliklere gönderilen genelge çerçevesinde korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde belirli saatleri kapsayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada hafta sonları 10.00 ve 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirmişti. Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere bir genelge gönderilerek alınması gereken tedbirler bildirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 - 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Geçtiğimiz hafta sonu ilki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, ikincisi 28 Kasım saat 20.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar, yapılan uyarıları dikkate alarak 20.00'dan sonra sokakları boş bırakırken, sadece izni bulunan çalışanlar sokaktaydı. Kısıtlama 29 Kasım saat 10.00'da son bulacak. - ANKARA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
Korona verileri her gün yeni rekor kırıyor! Vakalar ve vefatlar bir kritik eşiği daha aştı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı
13 yıllık davada şok gerçek! Eski milletvekili, 3 kız kardeşin babası çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yarın sabaha kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yarın sabaha kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Bursa sokakları sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Bursa sokakları sessizliğe büründü
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Demet Akbağ Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Mert Günok Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarın sabaha kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:01:40. #1.15#
title