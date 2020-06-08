'Yarın olsun hesabını sorarım' mesajı attı, 2 kardeş kurşun yağdırdı
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'Yarın olsun hesabını sorarım' mesajı attı, 2 kardeş kurşun yağdırdı

İZMİT'te, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ünal Terzi (30), o anları anlattı.

'Yarın olsun hesabını sorarım' mesajı attı, 2 kardeş kurşun yağdırdı
08.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:39
İZMİT'te, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ünal Terzi (30), o anları anlattı. Telefonda başlayan tartışma sonrası, "Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diye mesaj attığını ve kardeş olan 2 arkadaşının silahlarıyla evine geldiğini söyleyen Terzi, "Beni mermi yağmuruna tuttular, ağabeyim ve eniştem gelmeseydi belki ölebilirdim" dedi.

Olay, geçen cuma günü Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Terzi, telefonda arkadaşı Enes A. ve kardeşi Doğan A. ile tartışmaya başladı. Ünal Terzi, Doğan A.'nın kendisine kısa mesaj göndererek küfürler etmesi üzerine, "Yarın olsun bunun hesabını sorarım" diye karşılık verdi. Yaklaşık 1 saat sonra Enes A. ve Doğan A., Ünal Terzi'nin evinin önüne gelerek tabancayla ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan Ünal Terzi, kapı önüne gelen kişilerin telefonda tartıştığı Doğan A. ve Enes A. olduğunu gördü. Kardeşler ile kapı önünde bir süre konuştuktan sonra yeniden tartışma başladı. Tartışma sırasında Ünal Terzi, Doğan A.'yı göğsünden iterek yere devirdi. Yerden kalkan Doğan A. ve kardeşi Enes A., tabanca ile Ünal Terzi'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada Ünal Terzi'nin evde bulunan eniştesi müdahale etmek için dışarı çıktı. Yaşanan olayda Ünal Terzi, karnından ve elinden yaralandı. Hastanede tedavisi tamamlanan Ünal Terzi, bugün taburcu edildi. Gözaltına alınan Enes A. ve Doğan A. tutuklandı.

Yaşanan olayı anlatan Ünal Terzi, ailesine zarar gelebileceği için çok korktuğunu belirterek, "Bunlar yıllardır benim tanıdığım, kader birliği yaptığım ağabey diye hitap ettiğim aynı zamanda ailecek de yıllardır birbirimize büyük emekler verdiğimiz insanlardı. Onlar yalan yanlış, oradan buradan duydukları laflarla benim kalbimi kırdılar. Daha sonra telefonda bana küfürlü mesajlar attı, ben aldırmadım, Allah'a havale ettim. Daha sonra buna devam edince ve ben 'Yarın olsun bunun hesabını sorarım' diye mesaj attım. Onlar da yarını beklemeden benim evime hiç tahmin edemeyeceğim bir olayla geldiler. Daha evden adım atmamı beklemeden evi kurşun yağmuruna tuttular" dedi.'ENİŞTEM GELMESEYDİ ÖLEBİLİRDİM'Vücuduna isabet eden kurşunun hala sırtında olduğunu ve ileri bir tarihte ameliyatla alınacağını ifade eden Ünal Terzi, "Evin önüne gelip kapıya doğru ateş ettiler. O anda ben ailem zarar görecek diye kendimi dışarıya attım. O arada sözlü bir şekilde tartışmaya başladık Doğan ile. O arada tartışırken onu bir anda yere ittim daha sonra onlar beni aralarına alıp arkalı-önlü ateş etmeye başladılar. Beni mermi yağmuruna tuttular. Evden ağabeyim ve eniştem koştu bana yardıma geldi. O sırada onlara bir mermi isabet edebilirdi, onlar ölebilirdi ya da onlar gelmeseydi belki ben ölebilirdim. Ağabeyimin müdahalesiyle karşılıklı olarak boğuştuk. Vücuduma isabet eden mermilerden biri hala içeride duruyor. Bugün taburcu oldum mermi hala alınmadı. Onları önce Allah'a havale ediyorum sonra yüce Türk adaletine havale ediyorum" diye konuştu.

- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

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