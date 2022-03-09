Gündemin merak edilen soruları arasında "Yarın okullar tatil mi? Perşembe günü okullar tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi?" geliyor. Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe tüm Türkiye'de okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil olacak? Valilikten açıklama geldi mi? Valilik açıklaması nedir?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 MART PERŞEMBE 2022)

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim-öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi. Öte yandan kamu kurumlarında güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak. Kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri de saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL Mİ? (10-11 MART PERŞEMBE-CUMA)

Alınan karara göre İstanbul'da okullar 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil olacak. Yani yarın 10 Mart Perşembe ve ötekisi gün 11 Mart Cuma okullar tatildir.

VALİLİK AÇIKLAMASI NEDİR?

Alınan kararlara göre tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi. İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2- Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."

Haberler.com - Gündem