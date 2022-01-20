Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava birçok ilde eğitime engel olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarı yıl tatiline ilişkin valiliğin kararını açıkladı. Yarın okul var mı? 21 Ocak cuma karne günü yoklama alınır mı?

Yarın okul var mı? 21 Ocak cuma karne günü yoklama alınır mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da Cuma günü okullar tatil mi? 21 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

YARIN OKUL VAR MI?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler daha erken yarıyıl tatiline girecekler. Valilik kararına göre normal eğitim yapan okullarda öğrenciler ve ikili eğitimde sabahçılar saat 10.00'da, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak. Okullarda karnelerin alınacağı saatleri ise yönetim belirlemektedir.

KARNE GÜNÜ YOKLAMA ALINIR MI?

Karne günü, karnelerin hazır olması nedeniyle yoklama alınmaz.

ÖĞRENCİLER DAHA ERKEN TATİLE ÇIKACAK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarı yıl tatilinin erken başlayacağını duyuran Yerlikaya'nın kararına göre; İstanbul'da normal eğitim yapan okullarda öğrenciler saat 10.00'da; ikili eğitimde sabahçıların saat 10.00'da öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

Yarın okul var mı? 21 Ocak cuma karne günü yoklama alınır mı? sorularının yanıtı merak ediliyor.

Karneler kaçta alınıyor? 21 Ocak karneler saat kaçta alınacak? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da Cuma günü okullar tatil mi? 21 Ocak İstanbul'da okullar tatil mi, kar tatili var mı?

KARNELER KAÇTA ALINIYOR?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler daha erken yarıyıl tatiline girecekler. Valilik kararına göre normal eğitim yapan okullarda öğrenciler ve ikili eğitimde sabahçılar saat 10.00'da, öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak. Okullarda karnelerin alınacağı saatleri ise yönetim belirlemektedir.

ÖĞRENCİLER DAHA ERKEN TATİLE ÇIKACAK

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarı yıl tatilinin erken başlayacağını duyuran Yerlikaya'nın kararına göre; İstanbul'da normal eğitim yapan okullarda öğrenciler saat 10.00'da; ikili eğitimde sabahçıların saat 10.00'da öğlenciler ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacak.

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