Yarın noterler açık mı? Bayramda noterler açık mı? Noterler ne zaman açılacak?
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Yarın noterler açık mı? Bayramda noterler açık mı? Noterler ne zaman açılacak?

Yarın noterler açık mı? Bayramda noterler açık mı? Noterler ne zaman açılacak?
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Kurban Bayramı ile birlikte birçok konu gibi noterlerin çalışma saatleri de merak ediliyor. '9 günlük bayram tatilinde noterler açık olacak mı, ne zaman açılacak?' şeklinde sorular yöneltiliyor. Bir kamu hizmetini yerine getiren noterler bayramda çalışıyor mu? Yarın noterler açık mı? Bayramda noterler açık mı? Noterler ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı ile birlikte birçok konu gibi noterlerin çalışma saatleri de merak ediliyor. '9 günlük bayram tatilinde noterler açık olacak mı, ne zaman açılacak?' şeklinde sorular yöneltiliyor. Bir kamu hizmetini yerine getiren noterler bayramda çalışıyor mu? Yarın noterler açık mı? Bayramda noterler açık mı? Noterler ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

YARIN NOTERLER AÇIK MI?

Kamu hizmeti sunan noterler, Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı için Adalet Bakanlığı personellerinin de idari izin ve resmi tatil nedeniyle pazartesi günü tatil olacaklarından, noterlerin Kurban Bayramı sonuna kadar açık olmayacağı biliniyor.

BUGÜN PTT, NOTER AÇIK MI?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.

BAYRAMDA PTT, NOTER, BORSA RESMİ DAİRELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı tatil olduğu için PTT, noter, borsa resmi daireler çalışmıyor. Dolayısıyla noterlerin Kurban Bayramı sonuna kadar açık olmayacağı biliniyor.

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