Yarın mesai yarım gün mü? Yarın okul yarım gün mü? 31 Aralık yarım gün mü?
2022'ye sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı tatilinin kaç gün olduğunu araştırmaya başladı. 2022'de yılbaşı hafta sonuna denk geldiği için resmi tatil bu sene olmayacak. Ancak 31 Aralık Cuma günü yarım gün olup olmadığı da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 31 Aralık Cuma günü tatil mi yoksa yarım gün mü sorusunun yanıtı...
Yarın mesai yarım gün mü? Yarın okul yarım gün mü? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Ocak yılbaşı günü heyecanla beklenirken Yılbaşı Cuma günü okullar tatil mi konusu merak edildi.Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Yılbaşı öncesi yarım gün mü? Memur, işçi 31 Aralık Cuma yarım gün mü? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü? 31 Aralık 2021 Cuma günü resmi tatil var mı? merak ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil olarak kabul ediliyor mu? 31 Aralık resmi tatil mi değil mi? 31 Aralık neden tatil değil? İşte cevaplar...
YARIN MESAİ YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık Cuma günü resmi tatil günleri içinde değildir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık Cuma günü mesai yapılacak. Kısacası 31 Aralık 2021 Cuma günü tatil veya yarım gün değildir. Bir sonraki gün 1 Ocak Cumartesi tatil günüdür.
31 Aralık Cuma gününe denk gelmektedir. 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değildir. İş yerleri, okullar vb. yerler açıktır.
Sizce, #Memur alımlarında #mülakat yapılmalı mı?— Haberler (@Haberler) December 30, 2021
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