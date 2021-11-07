Yarın maraton koşusu saat kaçta? Maraton koşusu kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Maraton halka açık mı?

Yarın maraton koşusu saat kaçta? Maraton koşusu kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor.Koşuya katılacak yarışmacılar kadar, trafik durumunu merak eden İstanbullular da maratonla ilgili araştırma yapıyor. 43. İstanbul yarı maratonu kaç km sorusuyla parkur bilgileri de merak ediliyor. İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak? 43. İstanbul yarı maratonu kaç km? Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!

İSTANBUL MARATONU NEDİR?

İstanbul Maratonu veya eski ismiyle İstanbul Avrasya Maratonu, İstanbul'da düzenlenen ve dünya üzerine iki kıta arasında koşulan tek maratondur.

MARATON KOŞUSU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bu yıl İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 Pazar gününde gerçekleşecek.

7 Kasım 2021 Pazar günü 42K yarışı 09:00'da, 15K yarışı 09:15'te ve 8K Halk Koşusu 09:45'te başlayacak.

AVRASYA MARATONUNA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu 7 Kasım 2021 tarihinde koşuluyor, heyecan şimdiden başlıyor.

Dünyada kıtalar arası koşulan tek maraton olma özelliğine sahip N Kolay 43. İstanbul Maratonu 42K, 15K, Paten ve Halk Koşusu kategorilerinde yaklaşık 40 bin katılımcı ile koşulacak.

MARATON HALKA AÇIK MI?

İstanbul Maratonu halka açık bir etkinliktir ancak öncesinde kayıt yaptırılması gerekir.

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