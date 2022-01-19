Yarın Konya, Van ve Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Konya, Van ve Ağrı okullar tatil mi ilan edildi? Konya'da okullar tatil mi?

Son dakika yapılan açıklamaya göre 11 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Yarın Konya, Van ve Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Konya, Van ve Ağrı'da okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Konya, Van ve Ağrı'da 20 Ocak tatil mi olacak? 21 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Sakarya, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Karaman, Tunceli, Düzce, Van, Ağrı, Konya ve Sinop'ta 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi. Peki, Yarın Konya, Van ve Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın 20 Ocak Perşembe Konya, Van ve Ağrı okullar tatil mi ilan edildi?

KONYA, VAN VE AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 11 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Konya, Van ve Ağrı de yer almaktadır. Yani yarın Konya, Van ve Ağrı okullar tatil olacaktır.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime il genelinde ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (VALİLİK AÇIKLAMASI)

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 374 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

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