Yarın karnesini "takdir" belgesiyle alacaktı

16.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:25

Denizli'de soba faciasında hayatını kaybeden ikizlerden 12 yaşındaki Seda Kesikbaş, yarın başarı notlarıyla dolu karnesini takdir belgesiyle birlikte alacaktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 103. Sokak'ta dün gece meydana geldi. İddialara göre, tekstil atölyesinde çalışan anne Pervin ve boyacılık işleri yapan baba Hüsamettin Kesikbaş evdeki kömür sobasını yakarak işe gitti. İşe giden anne ve baba bir süre sonra kızlarını telefon ile arayarak kontrol etmek istedi. Ancak 3 kız kardeş anne ve babalarının aramalarını cevapsız bırakınca anne Kesikbaş yakınlarını arayarak evlerini kontrol etmelerini istedi. Ailenin bir yakını anneden gelen telefon üzerine eve gittiğinde 12 yaşındaki ikizler Sude ve Seda ile 8 yaşındaki Sena'yı hareketsiz yatarken buldu. Aile yakını bunun üzerine 112 Acil servise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile kız kardeşler Servergazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ikiz kardeşlerden Seda Kesikbaş hayatını kaybederken, diğer kardeşler ise yoğun bakıma alındı.

KÜÇÜK KIZ YARIN KARNE ALACAKTI

Olayda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seda Kesikbaş'ın öğrenim gördüğü Hayıseverler Ortaokulu'nda ise büyük yas yaşanıyor. Kesikbaş hayatını kaybetmeseydi yarın sınıf arkadaşları ile birlikte karnesini alacaktı. 8. sınıfta okuyan Kesikbaş'ın başarı notları ile dolu karnesini takdir belgesi ile alacağı öğrenilirken, sınıfında da çok sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi. Kesikbaş'ın ani ölümü sınıf arkadaşları ile birlikte öğretmenlerini hüzne boğarken, acı olayın ardından okuldaki görevli rehberlik öğretmenleri Kesikbaş'ın sınıf arkadaşlarına psikolojik destek verdi.

"KARDEŞLERİN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR"

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sude (12) ve Sena Kesikbaş'ın (8) tedavilerine ise Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakımında devam edildiği belirtildi. Kardeşlere yoğun bakımda oksijen tedavisi yapıldığı ve bilinçlerinin açık olduğu belirtildi. Kardeşlere henüz ablalarının yaşamını yitirdiğinin söylenemediği kaydedildi. Hayatını kaybeden Seda Kesikbaş'ın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(Köksal Kılınç - Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA