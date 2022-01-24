Yarın kamu personeline tatil mi sorusu kamu çalışanları ve kamu binalarında işleri olanların en çok sorduğu sorular arasında yer buldu. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar durduruldu. AVM'lerin kapanış saati değişti. Kente araç girişi büyük oranda durdu. Peki, Yarın kamu personeline tatil mi? SON DAKİKA! Kamu kurumları tatil mi? Kamu çalışanları kimler? Kamu personeli kimlerdir? İşte detaylar...

Kar yağışının çileye dönüştüğü İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar durduruldu, toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluştu, kente araç girişi büyük oranda durdu. Peki, Yarın kamu personeline tatil mi? SON DAKİKA! Kamu kurumları tatil mi? Kamu çalışanları kimler? Kamu personeli kimlerdir? Detaylar haberimizde...

YARIN KAMU PERSONELİNE TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasında bulundu.

Kocaeli Valiliği açıklaması:

Açıklamalar geldikçe haberimizde paylaşacağız.

KAMU ÇALIŞANLARI KİMLER?

Geniş anlamda kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde yer alan hukuki statüsü farklı olan bütün görevlileri kapsar. Cumhurbaşkanı, yasama, yargı, yürütme organları ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar, sözleşmeli çalışanlar, memurlar, işçiler vs. hepsi kamu görevlisi olarak adlandırılmaktadır.

Haberler.com - Gündem