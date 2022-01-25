26 Ocak kamu kuruluşları tatil mi? Yarın kamu personeline tatil mi? İstanbul Valiliği açıklaması! Hangi şehirlerde idari izin var?

Yarın kamu personeline tatil mi? Kamu kuruluşları tatil mi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından bir dizi önlem alan valilik kamu çalışanları için de duyuru yayınladı. Bugün izinli olan kamu çalışanları yarın tatil olup olmadığını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama çeşitli illerin valiliklerinden ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Peki, Kamu çalışanları yarın (26 Ocak Çarşamba) izinli mi? İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan memurlar için kar tatili açıklaması..

YARIN KAMU PERSONELİNE TATİL Mİ?



Yarın kamu personeline (memurlara) tatil mi Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı son dakika duyuruda salı günü kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellin izinli olacağını belirtti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

HAMİLE VE ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARINA BAZI İLLERDE TATİL

DENİZLİ

Denizli'de olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellerin, 25 ile 26 Ocak 2022 tarihinde idari izinli sayılacağı açıklandı. Denizli Valiliği kar yağışı ile birlikte olumsuz hava şartları nedeniyle hamile ve engelli personellere iki gün idari izinli sayılacağını belirtti. Yapılan açıklamada; "Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve ilimizde de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engel li personelimiz, 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günü (2 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ELAZIĞ

Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 4 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildi. Elazığ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Ömer Toraman Başkanlığı'nda olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonunda alınan kararın, " Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; ilimiz genelinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla; Elazığ il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu personelinin 25.01.2022 Salı, 26.01.2022 Çarşamba, 27.01.2022 Perşembe ve 28.01.2022 Cuma 4(dört) gün süre ile idari izinli sayılmalarına, bu kararın basın yayın yolu ile duyurulmasına ve bu duyurunun tebligat yerine geçmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

SAMSUN

Samsun`da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve gazi personel 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak`a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak`a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini de aktardı.

MALATYA

Malatya`da araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği`nden "Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekler" açıklaması yapıldı.

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