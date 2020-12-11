Yarın hava yağmurlu mu? 11 Aralık Cuma günü hava durumu! Marmara Bölgesi hava durumu!

Aralık ayı ile birlikte soğuklar ve yağışlar başladı. Peki, Yarın hava yağmurlu mu? 11 Aralık Cuma günü hava durumu! Marmara Bölgesi hava durumu!

Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları düşüp yerini soğuk ve yağmurlu havaya bırakacak. Yarın hava yağmurlu mu? 11 Aralık Cuma günü hava durumu! Marmara Bölgesi hava durumu!

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yer alan, Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak uyarısı yapıldı.

ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz bölgeleri ile Mersin, Adana ve Çorum çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.