Yarın hava nasıl olacak? 24 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı bulunduktan sonra 24 Mayıs'ta yani yarın hava nasıl olacak merak edilmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 16°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge geneli ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun (Şırnak ve Hakkâri hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,25 m; Görüş: İyi.