Yarın hava nasıl olacak? 24 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı bulunduktan sonra 24 Mayıs'ta yani yarın hava nasıl olacak merak edilmeye başladı. İstanbul, Ankara, İzmir hava durumunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sinop, Yozgat ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Yozgat ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge geneli ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun (Şırnak ve Hakkâri hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 ila 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,25 m; Görüş: İyi.