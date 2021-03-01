Yarın hangi okullar açılacak? Yarın ilkokullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu!

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu. Peki, Yarın hangi okullar açılacak? Yarın ilkokullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu! Lise sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin kapsamlı bir açıklamada bulundu. Selçuk, açıklamasında, "2 Mart Salı günü itibarıyla salgın koşullarına göre tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlanılması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi. Peki, Yarın hangi okullar açılacak? Yarın ilkokullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu! Lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

YARIN HANGİ OKULLAR AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme kararlarını duyurdu. Buna göre okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıklamadığı yüz yüze eğitimle ilgili soru işaretleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla netleşti. Buna göre; 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak. Düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.

Buna göre, düşük ve orta riskli illerdeki yüz yüze eğitime geçiş uygulaması şöyle olacak:

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecek. Bu illerde yüz yüze eğitime, okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde başlanacak.

LİSELERDE SINAVLAR 8 MART'TA BAŞLAYACAK

Alınan kararlar kapsamında özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Yerinde Karar Süreci Eğitim Kurumlarının Açılma ve Uygulama Kriterleri adlı tablo;

TÜRKİYE RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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