Yarın hangi illerde okullar tatil? 20 Ocak Perşembe hangi şehir ve ilçelerde yarın okullar tatil oldu? Valilik ve Bakanlık'tan açıklama geldi mi?

Bazı şehirlerimizde ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı, okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler, Hangi illerde yarın okullar tatil? Hangi il ve ilçede yarın 20 Ocak Perşembe okullar tatil oldu? Valilik ve Bakanlık'tan açıklama geldi mi? Yarın okullar tatil olacak mı, okullar kapalı mı olacak merak etti. Peki, Yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe okullar açık mı, kapalı mı olacak? Kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. İşte detaylar...

Ülkemizde bazı şehirlerde kar yağışı devam ediyor. Kar yağışının ardından öğrenciler ve veliler, Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde yarın okullar tatil? Hangi il ve ilçede yarın 20 Ocak Perşembe okullar tatil oldu? Valilik ve Bakanlık'tan açıklama geldi mi? 20 Ocak Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Uzaktan eğitim devam edecek mi? araştırıyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? Yarın nerelerde okullar tatil olacak? Okul tatil ilan edilen yerler neresi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ ? (20 OCAK PERŞEMBE 2022)

Ülkemizde bazı şehirlerde başlayan yoğun kar yağışları yarın okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Yarın bazı şehirlerde kar tatili devam edecek. İşte ayrıntılar...

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kapsamda; Sakarya, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Karaman, Tunceli, Düzce, Van, Ağrı, Konya ve Sinop'ta 20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bir çok ilde eğitime ara verildi. İşte liste halinde o illerimiz...

YARIN HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL? (20 OCAK PERŞEMBE 2022)

20 Ocak Perşembe hangi il ve ilçelerde okullar tatil olacak şimdi kısaca açıklayalım. Yarın okulların tatil olacağı iller şu şekilde:

- Sakarya

- Bitlis

- Diyarbakır

- Bingöl

- Sinop

- Karaman

- Tunceli

- Konya

- Düzce

- Van

- Ağrı

Yarın toplam 11 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil olacak. Yarın okulların tatil olacağı şehirlerin isimleri yukarıdaki gibidir. Eğer yeni açıklamalar gelirse tatil olacak illerimizin isimlerini konumuza ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz...

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre, yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 20 Ocak'ta ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Kaldırım, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

BİTLİS

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DİYARBAKIR'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

Vali Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Kentte kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini anımsatan Karaloğlu, "Meteorolojinin bu gece çok ciddi bir ayaz ve buzlanma olacağı, sıfırın altında 15 dereceye kadar sıcaklığın düşeceği uyarıları var. Bugünkü toplantıda almış olduğumuz kararla yarın ve cuma günü eğitime 2 gün Diyarbakır'ın tamamında ara veriyoruz." dedi.

Karaloğlu, kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlardan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların da 2 gün idari izinli sayılacağını dile getirerek, "Cuma karne günü ama e-okul üzerinden cuma sabahı itibarıyla çocuklarımız karnelerini görebilecekler. Onun için okullara fiilen gelmelerine gerek yok. Zaten çok ciddi bir buzlanma olacak. Riski de ortadan kaldırmış olacağız." bilgisini verdi.

BİNGÖL

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve tüm ilçelerde resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kentte okullar kar yağışı nedeniyle bugün de tatil edilmişti.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

KARAMAN

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

TUNCELİ

Tunceli'de olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle il genelindeki okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezi ile Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 20 Ocak perşembe günü tüm okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

KONYA

Konya'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Ereğli, Emirgazi, Halkapınar ve Hüyük ilçelerinde yüz yüze eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, devam eden kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelinde eğitim-öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi.

VAN

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime il genelinde ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde okulların yarın için tatil edildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

AĞRI

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma kapanan 374 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

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