İlkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil mi olacak? Kar yağışı nedeniyle hangi şehirlerde okullar tatil olacak? Valilikten yapılan açıklama var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? Hangi illerde okullar tatil ilan edildi? Ankara'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? İzmir'de okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? 10 Şubat 2022 hangi il ve ilçelerde okullar tatil olacak? Resmi açıklama geldi mi? Konya'da okullar tatil mi? Niğde'de okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 hangi illerde okullar tatildir? İşte ayrıntılar...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ülkemizde bazı şehirlerde başlayan yoğun kar yağışları yarın okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Bazı iller için yarın okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı. İşte tatil edilen tüm iller ve detayları...

HANGİ ŞEHİRLERDE YARIN OKULLAR TATİL?

Valilikten yapılan açıklamalara göre yarın 4 ilimizde okullar tatil olacak. 9 Şubat bugün 8 ilimizde okullar tatildi. Yarın ise 4 ilimizde okullar tatil olacak

Yarın okulların tatil olacağı iller ve ilçeler:

- Karaman

- Konya

- Niğde

- Çankırı

KARAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

Karaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi.

Bu nedenle yarın merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği kaydedildi.

Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

Konya'da kar yağışı yeniden başladı... 22 ilçede yüz yüze eğitime bir gün uzaktan eğitim kararı alındı

KONYA Konya'da gece başlayan kar yağışıyla kent merkezi tekrar beyaza bürüdü. Kar yağışıyla beraber 22 ilçede yüz yüze eğitime bir gün ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı.

Konya'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Sabah saatlerinde kent merkezi ve ilçeler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile beraber beyaz örtüyle kapanan kent merkezindeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı ile yüz yüze eğitime ara verilmesi sebebiyle kütüphaneye ders çalışmaya giden öğrencilerden Ahmet Kerem Usta (18), "Yağış ile birlikte her yer kar oldu. Konya'da bu yıl epey kar yağdı. Bugün kar yağışı ile beraber okullar da tatil edilmiş. Biz de şimdi kütüphaneye ders çalışmaya geldik buraya. Her yer kar oldu" dedi.

Okullar tatil olduktan sonra arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Bilal Sezer "Hava çok güzel şuan için kar çok güzel yağıyor. Okula gittik sabah erkenden ama okul tatil edilmiş. Şuan ders çalışmaya geldik. Malum sınavlar yaklaşıyor. Hava gayet güzel" diye konuştu.

"Konya'da eğitime kar engeli"

Konya'nın 22 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitim kararı alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı sebebiyle Akşehir, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Beysehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Selçuklu, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli, Meram, Karatay, Ahırlı, Hadim, Seydişehir, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde yüz yüze eğitime 9 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır."

ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (10 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Haberler.com - Gündem