Yarın gerçekleştirilecek ALES sınavı öncesi sınıflar dezenfekte edildi

- Yarın gerçekleştirilecek ALES sınavı öncesi sınıflar dezenfekte edildi Pamukkale'de ALES öncesi sınıflar dezenfekte edildi Pamukkale Belediyesi ekipleri hafta sonunda yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı öncesi oturumların gerçekleşeceği okullardaki...

- Yarın gerçekleştirilecek ALES sınavı öncesi sınıflar dezenfekte edildi

Pamukkale'de ALES öncesi sınıflar dezenfekte edildi

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi ekipleri hafta sonunda yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı öncesi oturumların gerçekleşeceği okullardaki sınıfları dezenfekte etti.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, daha önce planlandığı gibi 2 Mayıs 2021 tarihinde saat 10.15'de ülke genelinde yapılacak. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri bu sınav öncesi okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. İlçe genelinde ALES oturumu yapılacak olan okulların ortak kullanım alanları ile sınıfları tek tek dezenfekte edilerek steril hale getirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yapılacağı okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini ifade ederek; "Bu sınava girecek olan adayların ve görevliler için ekiplerimiz sınıflarda ve okulların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Adaylar gönül rahatlığı ile sınavlarına girebilirler. Bu vesile ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek olan tüm adaylara üstün başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMİH CAN YILMAZ