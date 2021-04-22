Yarın Cuma namazı var mı? 23 Nisan camilerde Cuma namazı kılınacak mı?

23 Nisan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yarın Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Edinilen bilgilere göre İl Hıfzısıhha Kurullarına göre Cuma namazı pandemi kurallarına uygun şekilde kılınacak. Peki, Cuma namazı kılınacak mı? 23 Nisan Cuma namazı camilerde kılınır mı?

Kısıtlamanın bugün akşamdan başlaması ve yarın Cuma olması dolayısıyla Cuma namazı kılınacak mı, yasak var mı? merak edildi. 23 Nisan cuma gününün de kısıtlama kapsamına alınması sonrasında vatandaşlar "Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Detaylar haberimizde.

23 NİSAN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

23 Nisan Cuma günü pandemi kurallarına uygun olarak Cuma namazının eda edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağının olduğu dört günlük yılbaşı tatilinde pandemi koşullarına uygun olarak cuma namazı kılınmıştı.

Haber7 tarafından edinilen bilgilere göre İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

CUMA NAMAZI İÇİN AÇIKLANMASI BEKLENEN KURALLAR

- Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

- Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.

- Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenecek.

- Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.