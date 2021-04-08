"Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında 160 öğrenci Balıkesir'i gezdi
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"Yarın Çok Genç Olacak Projesi" kapsamında 160 öğrenci Balıkesir'i gezdi

Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel
'Yarın Çok Genç Olacak Projesi' kapsamında 160 öğrenci Balıkesir'i gezdi

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 8 ilden yaşları 15 ile 18 arasında değişen 160 öğrenci, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 8 ilden yaşları 15 ile 18 arasında değişen 160 öğrenci, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu.

Proje kapsamında Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak'tan Balıkesir'e gelen öğrenciler, Ayvalık'taki Vilayetler Evi'nde konakladı.

Sabah ilk olarak AFAD tarafından hazırlanan Doğal Afet Eğitim Atölyesini ziyaret eden öğrenciler, Afet Gönüllülük Eğitimi aldı.

Öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Güvenli Trafik Eğitimi Atölyesini de gezdi.

Çanakkale kahramanlarından Seyit Çabuk'un (Seyit onbaşı) Havran'daki kabrine ziyarette bulunan öğrenciler, daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu anlatan Şıldak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kuva-yi Milliye Müzesini de ziyaret eden öğrenciler, Ayvalık'a geçerek Cunda Adası'nda tekne turuna katıldı.

Adana'dan gelen Beden Eğitimi Öğretmeni Özlem Aykanat, gazetecilere, projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Zaten gezimizin Çanakkale etabı bizi manevi anlamda bambaşka duygularla sarstı. Çocuklarımızın bu maneviyatı tarih kitaplarından ya da görsel öğelerle internet üzerinden incelemelerinin haricinde yerinde incelemeleri yaşanılan o kahramanlık destanının tamamen iliklerine kadar hissetmelerini sağladı." diye konuştu.

Şırnak'tan gelen öğrencilerden Zahide Çetin, projeden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise gençlerin proje sayesinde Türkiye'nin bütün güzelliklerini gördüklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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