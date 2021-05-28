"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi

Proje kapsamında çeşitli illerden gelen öğrencilerin Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezmeleri ANKARA - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi.