"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi
Proje kapsamında çeşitli illerden gelen öğrencilerin Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezmeleri ANKARA - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi.
Proje kapsamında çeşitli illerden gelen öğrencilerin Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezmeleri ANKARA - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı