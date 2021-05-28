"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi
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"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Proje kapsamında çeşitli illerden gelen öğrencilerin Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezmeleri ANKARA - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi.

Proje kapsamında çeşitli illerden gelen öğrencilerin Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezmeleri ANKARA - "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi.

'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi
'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi
'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi
'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'i gezdi - Haberler
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