Yarın Başkent'te Hava Hareketliliği Yaşanacak
Yarın Başkent’te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak Isparta’ya gidecek.
Yarın Başkent'te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak Isparta'ya gidecek.
Yarın Başkent'te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak aralıklarla Isparta'ya gidecek. Yetkililer planlı çalışma nedeniyle vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini bildirdi. (ME-DK-Y) - ANKARA