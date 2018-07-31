Yarın Başkent'te Hava Hareketliliği Yaşanacak

Yarın Başkent'te Hava Hareketliliği Yaşanacak

Yarın Başkent’te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak Isparta’ya gidecek.

Yarın Başkent'te Hava Hareketliliği Yaşanacak

Yarın Başkent'te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak Isparta'ya gidecek.

Yarın Başkent'te Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle 45 helikopter ve uçak aralıklarla Isparta'ya gidecek. Yetkililer planlı çalışma nedeniyle vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini bildirdi. (ME-DK-Y) - ANKARA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et