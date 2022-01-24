Kar yağışının çileye dönüştüğü İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar durduruldu, toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluştu, kente araç girişi büyük oranda durdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yarın bankalar açık mı kapalı mı? 25 Ocak kargolar açık mı? sorularının yanıtı merak edildi.

Yarın bankalar açık mı kapalı mı? 25 Ocak kargolar açık mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yerini alıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarının tam gün idari izinli olduğunu duyurması ardından bankalara gözler çevrilmiş durumda. Yarın (25 Ocak Salı) bankalar kapalı mı?

YARIN BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada kamu kurumlarında çalışanların tam gün idari izinli sayılacağını belirtti. ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" denildi. Ancak, bankaların çalışma saatlerine ilişkin resmi bir açıklama yok.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketleri, 24 Ocak tarihinde çalışmalarını sürdürdü. Buna ek olarak, aksamaların yaşanabileceğinin altı çizilmekte.

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz.

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

25 OCAK HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Güney ve İç Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'da yer yer gök gürültülü kar sağanağı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile İstanbul, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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