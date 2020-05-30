YARIN AÇILACAK YEŞİLKÖY VE ARNAVUTKÖY'DEKİ SALGIN HASTANELERİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
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YARIN AÇILACAK YEŞİLKÖY VE ARNAVUTKÖY'DEKİ SALGIN HASTANELERİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

YARIN açılışı yapılacak olan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

30.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:49

YARIN açılışı yapılacak olan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamadan sonra temelleri atılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi tamamlandı. Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde ve Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nde iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile 7 gün 24 saat esasına dayalı aralıksız bir çalışma yürütüldü. Yarın açılışı yapılacak olan 2 salgın hastanesinin son durumu havadan görüntülendi.

YARIN AÇILACAK YEŞİLKÖY VE ARNAVUTKÖY'DEKİ SALGIN HASTANELERİNDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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