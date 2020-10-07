"Hayalet Şehir" Kapalı Maraş' ta iş makinalarıyla temizlik çalışması başladı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'Hayelet Şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makinaları bölgeye giriş yaptı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'Hayelet Şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makinaları bölgeye giriş yaptı. Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan iş makinalarını DHA görüntüledi. İş makinaları 1974'ten sonra atıl durumda olan caddelerde temizlik çalışmasına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN