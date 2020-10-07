"Hayalet Şehir" Kapalı Maraş' ta iş makinalarıyla temizlik çalışması başladı
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"Hayalet Şehir" Kapalı Maraş' ta iş makinalarıyla temizlik çalışması başladı

07.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:27

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'Hayelet Şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makinaları bölgeye giriş yaptı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'Hayelet Şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makinaları bölgeye giriş yaptı. Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan iş makinalarını  DHA görüntüledi. İş makinaları 1974'ten sonra  atıl durumda olan caddelerde temizlik çalışmasına başladı


'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş' ta iş makinalarıyla temizlik çalışması başladı
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş' ta iş makinalarıyla temizlik çalışması başladı
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş' ta iş makinalarıyla temizlik çalışması başladı
'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş' ta iş makinalarıyla temizlik çalışması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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