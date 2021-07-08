Yarımca alışveriş panayırı başlıyor

Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen panayır günleri, 9-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Körfez Ticaret Odası, Körfez Belediyesi ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünde düzenlenen panayır günleri, 9-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Sürpriz indirimlerin çeşitli etkinliklerle süsleneceği panayır, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde park alanında gerçekleştirilecek. Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası yetkilileri, tüm vatandaşları panayır tadındaki indirim günlerine davet etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı