Yarımadada sakız atağı sürüyor

Çeşme'nin ardından Karaburun'da da yeni sakız bahçeleri kuruluyor.

Çeşme'nin ardından Karaburun'da da yeni sakız bahçeleri kuruluyor.

Çeşme ve Karaburun ilçe tarım müdürlüklerinin iş birliğinde Karaburun Selman Mahallesinde sakız bahçesi kuruldu.

Karaburun İlçe Tarım Müdürü Semih Türker Gözübüyük ve Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci'in de katıldığı etkinlikte, çevre mahallelerden gelen kadın üreticilere sakız fidanı dağıtıldı.

Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci, AA muhabirine, yarımadada sakız üretim alanlarının genişlemesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Yapılan etkinlikle sakız ağacının bilinirliğinin de arttığını aktaran Keçeci, dünyada Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan sonra en çok sakız ağacı varlığının Çeşme'de bulunduğu vurguladı. Bu alanların çevre ilçelerin de katılmasıyla genişletilmesi gerektiğine dikkati çeken Keçeci, "Burada yaptığımız da buna yönelik bir adım. Çeşme sakız ağacının Türkiye'deki merkezi. Biz bu işin öncüsü olarak çevre ilçelere her zaman destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz