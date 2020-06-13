'Yarımada Mama Şenliği'nde 3 ton mama ulaştırıldı
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'Yarımada Mama Şenliği'nde 3 ton mama ulaştırıldı

İZMİR'in Foça, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve bir firmanın iş birliğinde, sokak hayvanlarına 3 ton beslenme desteği sağlandı.

'Yarımada Mama Şenliği'nde 3 ton mama ulaştırıldı
13.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:53

İZMİR'in Foça, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve bir firmanın iş birliğinde, sokak hayvanlarına 3 ton beslenme desteği sağlandı. 'Yarımada Mama Şenliği' adı verilen mama desteği, bakımevleri ve sokak hayvanlarını besleyen gönüllülere ulaştırıldı.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 'Yarımada Mama Şenliği' adı verilen proje kapsamında, hayvanlar için tonlarca mama, bakımevleri ve sokaklara ulaştırıldı. Foça, Karaburun ve Seferihisar'da dağıtılmak üzere 3 ton mama, firma tarafından Hayvan Hakları Federasyonu'na ulaştırıldı. Proje kapsamında, Türkiye genelinde ise İstanbul'a 6 ton, Bursa'ya 4 ton İzmir'e 3 ton, Ankara'ya 2 ton mama desteği verildi. Destek hem bakımevlerinde çalışan personel tarafından hem de sokak hayvanlarını gönüllü olarak besleyen vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Bize ulaştırılan mamalarımızı sokakta besleme yapan gönüllü vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu proje ile sokak hayvanlarına destek olan firmaya da çok teşekkür ediyoruz. Mama desteği çalışması, Seferihisar, Karaburun ve Foça'da mutlulukla karşılandı. Gönderilen mamaları bakımevlerine ve sokak hayvanlarını gönüllü besleyen vatandaşlarımıza ulaştırdık. Proje ile mama gönderimi devam ettiği sürece, bizler de mamaları ulaştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Seferihisar'da yaşayan ve gönüllü olarak besleme yapan İsmail Atilla Bozdağ ise "Bu çalışma için HAYTAP'a canı gönülden çok teşekkür ederiz. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de gerçekleştirilen bu çalışmanın tüm paydaşlarına teşekkürler" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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