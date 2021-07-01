Yarım ton atık denizden çıkarıldı
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Yarım ton atık denizden çıkarıldı

Yarım ton atık denizden çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nin "Denize en çok mavi yakışır!" sloganını temel alarak çevre koruma kapsamında gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde 2 saatte yarım ton çöp çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi'nin "Denize en çok mavi yakışır!" sloganını temel alarak çevre koruma kapsamında gerçekleştirdiği deniz dibi temizliğinde 2 saatte yarım ton çöp çıkarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bitez Koyu, Gümüşlük ve Turgutreis'te gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinin bu haftaki durağı Güvercinlik oldu. Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok mavi yakışır!" sloganıyla 7 yıldır çevre koruma çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği deniz dibi temizliği için bu yıl da Bodrum Belediyesi dalış ekibinde yer alan dalgıçlar görevlendirildi. Dalgıçlar, sahilin tamamında denizin dibini atıklardan arındırdılar. Temizlik çalışması 2 saat sürdü. Çalışma sonunda deniz 46 kg cam, 12 kg plastik, 276 kg da metal/demir gibi çok sayıda atık maddeden arındırıldı. Toplamda 500 kg atığın çıkarıldığı temizlik çalışmaları sonrası atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından kamyona yüklenerek geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Merkezi'ne nakledildi.

ÖĞRENCİLER, DESTEK VERDİ

Dalış ekibi deniz dibi temizliği yaparken, Tepecik Demir Topal İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri de etkinliğe katılarak sahil kısmında kıyı temizliği gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi üzerine çıkan atıklardan örnekler sunarak öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilerin çevreyi atıklardan arındırma çalışmalara dahil edilmesi, çevre bilinci kazanmalarına da katkı sağlıyor.

BODRUM BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Deniz dibi temizliği, aynı zamanda Marmara Denizi'nde görülen müsilaj gibi kirliliklerin başka denizlerde de oluşmasını engellemek için örnek alınacak çalışmalardan biri. Bodrum Belediyesi, doğa ve çevreyi koruma önceliğiyle deniz dibi temizliği çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edecek.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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