Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı
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Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı

Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da iş yerinin önündeki hoparlörü çalan şüpheli, yarım saat sonra aynı bölgeden geçerken çalışanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

DİYARBAKIR'da iş yerinin önündeki hoparlörü çalan şüpheli, yarım saat sonra aynı bölgeden geçerken çalışanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi'ndeki bir telefon bayisinde meydana geldi. İş yeri çalışanının sergilenmek üzere kapının önüne koyduğu 700 liralık hoparlör, yoldan geçen kişi tarafından çalındı. Bir süre sonra hoparlörün yerinde olmadığını fark eden çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir kişinin hoparlörü alıp gittiği belirlendi. Yarım saat sonra iş yerinin önünden geçen şüpheli, çalışanlar tarafından fark edilip yakalandı. Şüpheli, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi.

FOTOGRAFLI


Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı
Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı
Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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