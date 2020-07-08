Yarım saat arayla ikinci ağaç devrildi Yarım saat arayla ikinci ağaç devrildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtınadan dolayı yarım saat arayla aynı otoparkta devrilen 2 ağaç, 4 araca zarar verdi.

Yarım saat arayla ikinci ağaç devrildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırtınadan dolayı yarım saat arayla aynı otoparkta devrilen 2 ağaç, 4 araca zarar verdi.

İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında bir otoparkta bulunan park halindeki iki aracın üzerine fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Ağacın altında kalan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı. Ekipler otoparkta çalışmalarını sürdürürken, bir ağaç daha kökünden koparak park halindeki diğer 2 aracın üzerine devrildi. Çalışma yapan görevlilerin devrilen ağaçtan uzak olması olası faciayı önledi.

Ekipler, zarar gören araçların üzerindeki ağacı kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA