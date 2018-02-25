Yarım Milyon Takipçisi Var! Geniş Kalçaları ile Dikkat Çeken Fildişili Kardashian: Eudoxie Yao
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Yarım Milyon Takipçisi Var! Geniş Kalçaları ile Dikkat Çeken Fildişili Kardashian: Eudoxie Yao

Fildişi Sahili'nde yaşayan Eudoxie Yao isimli kadının ünü, kalçaları sayesinde ülkesini aşmış durumda. Fildişili Kardashian olarak anılan kadın hiç estetik ameliyat yaptırmadığını iddia ediyor.

Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde yaşayan Eudoxie Yao isimli kadın ülkesinin Kim Kardashian'ı olarak anılıyor. Afrikalı kadın asla estetik ameliyat geçirmediğini iddia ediyor.

GENLERİNE BORÇLU

Kalçasının güzelliğinin tamamen genlerinden ileri geldiğini söyleyen Eudoxie Yao, erkeklerin gözlerini üzerinden alamadığını söylüyor. 1 buçuk metre genişliğindeki kalçaları olan Yao, yaşını açıklamıyor. 94 kilogram ağırlığındaki kadın Kim Kardashian'a da hayran.

YARIM MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Kendisine Kim Kardashian'ı rol model aldığını söyleyen Yao, "Ben hep böyleydim" diyor ve ekliyor; "İnsanlar beni gördüğünde şok oluyorlar."

Yao'nun Instagram'da yaklaşık yarım milyon takipçisi var. Pek çok hayranı olduğunu anlatan kadın, "Bana ünlü bir sanatçı gibi davranıyorlar" diyor.

Fotoğraflarını yayınlamaya başladıktan sonra önceleri acımasız yorumlar aldığını anlatan kadın, diyet yapmayı düşünmüyor.

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