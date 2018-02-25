Yarım Milyon Takipçisi Var! Geniş Kalçaları ile Dikkat Çeken Fildişili Kardashian: Eudoxie Yao
Fildişi Sahili'nde yaşayan Eudoxie Yao isimli kadının ünü, kalçaları sayesinde ülkesini aşmış durumda. Fildişili Kardashian olarak anılan kadın hiç estetik ameliyat yaptırmadığını iddia ediyor.
Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde yaşayan Eudoxie Yao isimli kadın ülkesinin Kim Kardashian'ı olarak anılıyor. Afrikalı kadın asla estetik ameliyat geçirmediğini iddia ediyor.
GENLERİNE BORÇLU
Kalçasının güzelliğinin tamamen genlerinden ileri geldiğini söyleyen Eudoxie Yao, erkeklerin gözlerini üzerinden alamadığını söylüyor. 1 buçuk metre genişliğindeki kalçaları olan Yao, yaşını açıklamıyor. 94 kilogram ağırlığındaki kadın Kim Kardashian'a da hayran.
YARIM MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Kendisine Kim Kardashian'ı rol model aldığını söyleyen Yao, "Ben hep böyleydim" diyor ve ekliyor; "İnsanlar beni gördüğünde şok oluyorlar."
Yao'nun Instagram'da yaklaşık yarım milyon takipçisi var. Pek çok hayranı olduğunu anlatan kadın, "Bana ünlü bir sanatçı gibi davranıyorlar" diyor.
Fotoğraflarını yayınlamaya başladıktan sonra önceleri acımasız yorumlar aldığını anlatan kadın, diyet yapmayı düşünmüyor.
-
Hajııı allahın verdıgı bısı ameliyatta olmamış ama resmen berbsttCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Mıdem bulandıCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
-
bedenlerimiz bize verilmiş birer fani emanettir aslolan ruhtur , mahşerde utanç ve pişmanlık yaşamamak için peygamber efendimiz sav) tarafından bize miras bırakılan güzel ahlka sahip çıkınCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
-
çok güzelCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
-
Bu kadına hakaret edip beğenmeyen erkekler bu kadın size bir kere tattırsa Lokomotifin peşindeki vagonlar gibi peşinden ayrılmazdınız.Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır