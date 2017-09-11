Yarım Milyon Hacı Ülkesine Döndü

Hac ibadetini yapmak için kutsal topraklara gelen 2 milyon 352 bin hacıdan yaklaşık 505 bininin, ülkesine döndüğü bildirildi.



Suudi Arabistan Pasaport İdaresinden yapılan açıklamada, "Hac ibadetini tamamlayarak kara, hava veya deniz yoluyla ülkesine dönen hacıların sayısı 504 bin 857." denildi.



Açıklamada, verilen süre içinde ülkesine dönmeyen hacıların kendilerini getiren firmalara ise kişi başı 100 bine riyale varan (yaklaşık 26 bin dolar) para cezası verileceği belirtildi.