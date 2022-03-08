Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan tacir tutuklandı - Haberler

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Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan tacir tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan tacir tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünde yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalar ile uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Bu kapsamda çalışmalarını yürüten ekipler, bir şüpheliyi şehirlerarası yolcu otobüsünde yarım kilo uyuşturucu ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri Efeler ilçesi otoban kavşağında bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği Tina'nın da katıldığı operasyonda araç içerisinde arama yapıldı. Aramada A.Y. isimli şahsın üzerinden yarım kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan tacir tutuklandı

Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan tacir tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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