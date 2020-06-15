Yarım kalan yatılı Kur-an kursu binası alemcilerin mekanı oldu
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Yarım kalan yatılı Kur-an kursu binası alemcilerin mekanı oldu

Yarım kalan yatılı Kur-an kursu binası alemcilerin mekanı oldu Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Hisar Mahallesinde, kaba inşaatı bitirilen dört katlı yatılı Kur-an kursu iki yıldır atıl durumda kaldı.

15.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:27

Yarım kalan yatılı Kur-an kursu binası alemcilerin mekanı oldu

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Hisar Mahallesinde, kaba inşaatı bitirilen dört katlı yatılı Kur-an kursu iki yıldır atıl durumda kaldı. Müteahhitle problemlerin olduğu iddia edilen yurt, alkol ve uyuşturucu kullanıcıların meskeni haline geldi.

2018 yılının Şubat Ay'ında temeli atılan ve 2019 yılında kaba inşaatı tamamlanan Yatılı Kur-an Kursu 100 öğrencinin yatılı kalabileceği şekilde planlandı.

Dört katlı binanın hemen her katında alkol şişelerinin bulunduğu göze çarparken. İncelendiğinde, buranın sürekli bağımlılar tarafından kullanıldığı anlaşılıyor. Binanın salon olarak düşünülen bölgelerinde ve bazı odalarında da ateş yakıldığı, binanın iç yapısının ve kaplamalarının da zarar gördüğü gözlendi. Binada iki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığından ve çatının da bulunmadığından dolayı deforme oluştuğu ve binanın çeşitli bölgelerinin de su aldığı gözlendi. Yağan yağmurun da etkisi ile su altında kalan odaların tabanlarında da çökme yaşandığı dikkat çekti.

Konu ile alakalı değerlendirme yapan Gemlik Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı, "Kaba inşaatı bitirilen değerli bir yatırımdı. Son dönemde yaşanan sorunlardan dolayı, aldığımız bilgilere göre uyuşturucu kullananların ve alkol alanların mekanı haline gelmiş. Buranın tamamlandıktan sonra müftülüğümüze devri planlanmıştı. Yüz civarında hafız öğrencimiz bu binada eğitim görecekti. Bölgeden önemli bir talep var. Mevcut yapıyla talepleri de karşılayamıyoruz. En kısa sürede sorunun çözülerek, bu önemli yatırımının kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Yarım kalan yatılı Kur-an kursu binası alemcilerin mekanı oldu

Kaynak: İHA

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