Yarım kalan okul inşaatını, hayırsever tamamlayacak

Antalya'da yarım kalan 24 derslikli ilkokul inşaatının kalanını hayırsever Fahrettin Sert tamamlayacak.

Antalya'da yarım kalan 24 derslikli ilkokul inşaatının kalanını hayırsever Fahrettin Sert tamamlayacak.

Vali Münir Karaloğlu ile hayırsever Sert arasında valilik binasında, eğitime destek protokolü imzalandı. Protokole göre, Arapsuyu Mahallesi'nde 24 derslikli ilkokul inşaatının kalan yüzde 51'lik kısmının yapımını Sert üstlendi.

Okulun ismi ise "Özpınarlar İlkokulu" olarak belirlendi.

Karaloğlu, okulun bir an önce bitirilmesini ve eylülde açılmasını istediklerini kaydetti. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının başlama törenini bu okulda yapmayı planladıklarını belirten Karaloğlu, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol imza törenine Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, hayırsever Sert'in çocukları Ramazan, Cuma ve Vahdettin Sert de katıldı.

Kaynak: AA