Yarım Kalan Aşklar, Fransa'ya gidiyor!
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Yarım Kalan Aşklar, Fransa'ya gidiyor!

Yarım Kalan Aşklar, Fransa'ya gidiyor!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dizi, 2018'den beri Fransa'nın Lille şehrinde gerçekleşen festivalin Forum Exclusives bölümüne seçilen 21 yapım arasında Türkiye'den listeye giren tek proje oldu.

Dizi, 2018'den beri Fransa'nın Lille şehrinde gerçekleşen festivalin Forum Exclusives bölümüne seçilen 21 yapım arasında Türkiye'den listeye giren tek proje oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın üstlendiği, dijital platformda yayınlanan dizinin ilk iki bölümü, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde dev ekranda gösterilecek. Yönetmen koltuğunda Umur Turagay'ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı "Yarım Kalan Aşklar", geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir kişinin bedeninde dünyaya geri dönen Ozan'ın yaşadıklarını anlatıyor.

Kaynak: Hürriyet

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