Yarım, gram altın, çeyrek altın fiyatı! Altın fiyatları! 10 Temmuz Cumartesi çeyrek altın fiyatları!
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Yarım, gram altın, çeyrek altın fiyatı! Altın fiyatları! 10 Temmuz Cumartesi çeyrek altın fiyatları!

Yarım, gram altın, çeyrek altın fiyatı! Altın fiyatları! 10 Temmuz Cumartesi çeyrek altın fiyatları!
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Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 503,38 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 503,53 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 10 Temmuz Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Tam altın kaç gram? Altın fiyatı ne kadar? 10 Temmuz altın fiyatları!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 10 Temmuz güncel altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatı 2021!

10 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 503,53 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815,73 lira, cumhuriyet altını da 3362,47 liradan satılıyor.

10 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 503,38 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 503,38 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 805,5

Satış: 825,6

Yarım Altın:

Alış: 1.611,5

Satış: 1.651,8

ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Yarım, gram altın, çeyrek altın fiyatı! Altın fiyatları! 10 Temmuz Cumartesi çeyrek altın fiyatları! - Haberler
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