Yarım asrını verdiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 50 yıldır ayakkabı tamiratı ve üretimi yapan Metin Yılmazcan, teknolojiye direnerek mesleğini sürdürüyor.

Çıraklıktan başladığı meslekte yarım asrı geride bırakan Yılmazcan (78), yaptığı açıklamada, birçok çırak yetiştirdiğini, ancak bu mesleğe devam etmelerini sağlayamadığını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ayakkabı tamiratının ve el yapımı üretimin durma noktasına geldiğini anlatan Yılmazcan, "Bir seneye kadar sipariş yapıyorduk artık o da kalktı, imalat yapamıyoruz. Maliyetler yükseldi. Vatandaşlar eskisi gibi tamirat yaptırmıyor." dedi.

Piyasada çok ucuz ayakkabıların olduğuna işaret eden Yılmazcan, mesleğini ayakta tutmak için çaba gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer