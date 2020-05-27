Yarım asırlık para koleksiyoncusu
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Yarım asırlık para koleksiyoncusu

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve babasından aldığı ilk harçlıkla para biriktirmeye başlayan Sami Demir (60), 50 yıl boyunca sakladığı paralarla 1000 parçalık koleksiyon oluşturdu.

Yarım asırlık para koleksiyoncusu
27.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:54

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve babasından aldığı ilk harçlıkla para biriktirmeye başlayan Sami Demir (60), 50 yıl boyunca sakladığı paralarla 1000 parçalık koleksiyon oluşturdu. Demir, para koleksiyonuna çok değer verdiğini söyledi. 

Erciş'te yaşayan, oto tamir ustası ve 3 çocuk babası Sami Demir, 10 yaşında babasından aldığı ilk harçlığı saklayarak, sonraki yıllarda da bu alışkanlığını sürdürdü. Demir, aradan geçen yarım asırlık zamanda, her döneme ait çeşitli tutarlardaki paralardan 1000 adet biriktirdi. Koleksiyon oluşturan Demir, paralara özel çerçeveler yaptırıp, evinin bir köşesini bunun için ayırdı. Demir, koleksiyonuna çok değer verdiğini, fırsat buldukça da paraları özenle temizleyip, yine vitrine bıraktığını söyledi. Koleksiyonuna 'Küçük yaştaki birikim, geleceğin temel taşıdır', 'Harçlığını saklı tutan, geleceğini farklı tutar' notlarını da bırakan Sami Demir, "Babamın bana 10 yaşındayken verdiği ilk harçlık, İran tümeniydi. Bu paranın üzerindeki figür bana çok ilginç gelmişti. Daha sonraki dönemlerde yine babam bana kağıt 5 TL vermişti ve ben buradan başlayarak harçlıklarımı toplamaya başladım. Yarım asırdır biriktirdiğim paralar, yakın tarihimize de ışık tutuyor. Aradan geçen 50 yıl içinde delikli metal paralar da kullandık. 50, 100 ve 500 bin liraları gördük. Biriktirdiğim paralar günümüz değerleri üzerinden hesapladığımda, 150 bin yeni Türk lirasına eş değer tutuyor. Ayrıca koleksiyonumun olduğu gümüşlük dolabının içine anlamlı notlar bıraktım. Ziyarete gelen insanların dikkatini bu notlarla tarihimize ve öz değerlerimize çekmek istedim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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