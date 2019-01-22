Yarım Asırlık Mutluluklar Pastayla Kutlandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yarım asırlık evlilik sürdüren çiftler için pasta kesildi.

İlçeye bağlı Kuyudüzü Muhtarlığı ve Kuyudüzü Çevre Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, mahallelerinde yaşayan ve 50 yıldır evli olan çiftler bir araya getirilerek nasıl evlendiklerini, evlilik hayatları boyunca nasıl mutlu olduklarını, eşlerin birbirlerine ve aile büyüklerine karşı nasıl saygı ve sadakat gösterdiklerini dile getirdi.

Yılın örnek aileleri ise Mehmet ve Elmas Öztürk, Mehmet ve Çakır Şahin, Kenan ve Zülfiye Akgümüş, Nazmi ve Fatma Çalışkan, Kamil ve Emine Şahin, Hasan ve Havva Şahin, Salih ve Fadime Şengül, Nazif ve Ayşe Düzen, Bayram ve Fatma Kırcıoğlu, Mustafa ve Fadime Ayar, Yusuf ve Fadime Akkan, Sabri ve Asiye Öztürk, İlyas ve Melek Ceylan, Ali ve Şükriye Çakır, Hayrettin ve Havva Çalışkan, Veysel ve Elmas Akkan, Hüseyin ve Hanım Şüküroğlu çiftlerinden oluştu.

Yılın ailesi seçilen çiftler kendilerine yaptıkları bu anlamlı programdan dolayı Kuyudüzü muhtarı Halil Düzen'e ve Kuyudüzü Çevre Kalkındırma Derneği Başkanı Cemil Şener'e teşekkür etti.

Kaynak: AA