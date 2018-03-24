Yarım Asırlık Meşhur Köfteci

Doğanyurt ilçesinde 17 yaşında esnaflığa başlayan Ömer Akça, yaklaşık yarım asırdır köftecilik yapıyor.

İlçe merkezinde 40 metrekarelik işyerinde 1974 yılından beri 44 yıldır köftecilik yapan Ömer Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşından bu yana aynı işyerinde bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Doğanyurt'un yanı sıra çevre ilçelerden müşterilerin köfte yemek için dükkanına geldiğini ifade eden Akça, "Bu işyerinde 44 yıldır köftecilik yapıyorum. Köftemizi yiyenler tekrar bir porsiyon daha istiyor." dedi.

Köftesinden yiyenlerin müdavim olduğunu dile getiren Akça, "Ankara, İstanbul ve büyük şehirlerden dahi burada yiyenler tekrar yine yemeye geliyorlar. Bu sebepten burada köfte yiyenler müdavim oluyor ve her yerde bizim tanıtımımızı yapıyorlar. Bu dükkan yıllarca aynı şekilde hiç bozmadan organik etimizi müşterimize ağız tadıyla sunuyor. Çünkü biz etimizi Doğanyurt'un en yüksek yaylarında kekik yiyen hayvanlarımızın etinden, kaburga ve koltuk tarafından yapıyoruz." dedi.