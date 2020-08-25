Yarım asırlık lokumcudan "biberli lokum"
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Yarım asırlık lokumcudan "biberli lokum"

Kahramanmaraş'ta yarım asırdır lokum ve şekerleme üretimi yapan Ökkeş Nagaş, pul biberle ürettiği fıstıklı lokumu müşterilerinin beğenisine sundu.

Yarım asırlık lokumcudan
25.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:44

Kahramanmaraş'ta yarım asırdır lokum ve şekerleme üretimi yapan Ökkeş Nagaş, pul biberle ürettiği fıstıklı lokumu müşterilerinin beğenisine sundu.

Babasından öğrendiği mesleğini Dulkadiroğlu ilçesi Sarayaltı Caddesi'ndeki dükkanında üretim yaparak sürdüren Nagaş, geleneksel Türk lezzetlerinden lokum ve şekerleme ürünleriyle 50 yıldır müşterilerinin damağını tatlandırıyor.

Farklı tat ve şekerleme üretimi üzerine çalışma yapan Nagaş, su, şeker, nişastanın yanı sıra çeşitli kuru yemiş ile meyvelerin de karışımından yapılan lokumunu bu kez de Maraş biberinden üretilen pul biberle harmanladı.

Tatlı ve acıyı buluşturan Nagaş'ın biberli ve fıstıklı lokumu müşterilerin ilgisini çekiyor.

Nagaş, AA muhabirine, 1970'ten beri mesleğini sürdürdüğünü belirterek, "Biz bu mesleği babadan aldık. Babamın ardından ben devam ettirdim. İnşallah benden sonra mesleği oğlum Ali devam ettirecek." dedi.

Gelişen tekniklere rağmen lokum ve şekerlemeleri el yordamıyla yaptıklarını dile getiren Nagaş, dünyanın her bölgesine ürünlerini gönderdiklerini aktardı.

Nagaş, oğluyla farklı bir lezzet için arayış içine girdiklerini söyleyerek, "Memleketimizin ve Maraş biberimizin tanıtımı ve farklılık için aklımıza böyle bir fikir geldi. Biber hasadının da yapılmasıyla, ortaya böyle bir eser çıkarttık. Maraş biberini öne çıkarmak istedik. Biz bunu üretirken, ticari bir amaç gütmeden yaptık. Biberli lokumu ilk önce dostlarımıza ve gelen müşterilerimize ikram ettik. Tadına baktıktan sonra herkesten olumlu tepkiler aldık." diye konuştu.

- Müşteriler beğeniyor

İngiltere'de yaşayan ve tatil için Kahramanmaraş'a gelen Ahmet Koyunlu, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tattığı biberli lokumu beğendiğini söyledi.

Koyunlu, lokumu ilk yediğinde hoş bir tat geldiğini ve acının sonradan hissedildiğini anlattı.

Dilara Koyunlu de biberli lokumun lezzetinin Kahramanmaraş'a yöresine ait olduğunu kaydederek, "Hem acı hem de tatlı burada çok seviliyor. Bu iki türün birleşiminin sıra dışı bir tat oluşmuş." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

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