Yarım Asırlık Kıbrıs Müzakereleri Yine Sonuçsuz

Kıbrıs sorununun çözümü için yaklaşık 50 yıldır aralıklarla süren Kıbrıs müzakereleri bir kez daha sonuçsuz kaldı.

Yarım Asırlık Kıbrıs Müzakereleri Yine Sonuçsuz

Kıbrıs sorununun çözümü için yaklaşık 50 yıldır aralıklarla süren Kıbrıs müzakereleri bir kez daha sonuçsuz kaldı.

Kaynak: Dunya.com