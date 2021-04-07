Yarım asırlık işletme, Muş'tan yurdun dört bir yanına kaşar peyniri gönderiyor
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Yarım asırlık işletme, Muş'tan yurdun dört bir yanına kaşar peyniri gönderiyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Yarım asırlık işletme, Muş'tan yurdun dört bir yanına kaşar peyniri gönderiyor

Muş'ta 1958'den bu yana eski kaşar peyniri üretimi yapan işletme, yurdun dört bir yanına ürün göndererek ekonomiye katkı sağlıyor.

Muş'ta 1958'den bu yana eski kaşar peyniri üretimi yapan işletme, yurdun dört bir yanına ürün göndererek ekonomiye katkı sağlıyor.

Yaklaşık 63 yıl önce dedelerinin kurduğu tesiste yılda 300 ton kaşar peyniri üreten Ercan Rençber ve kardeşleri, üretimi artırarak daha çok kişiye iş imkanı sunmayı hedefliyor.

Rençber, gazetecilere, babalarından devraldıkları mesleği sürdürerek gelecek nesillere aktarmayı istediklerini söyledi.

Kentte eski kaşar üretimi yapan tek firma olduklarını belirten Rençber, şöyle konuştu:

"Tesisimizde işlediğimiz sütü yayla ve köylerden topluyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan üretim yapıyoruz. Süt, maya ve tuz harici katkı maddesi kullanmıyoruz. Şu anda günde 5-6 ton ürün elde ediyoruz. Bu üretimimiz ilerleyen günlerde 25-30 tona kadar çıkacak. Bu sene 300 ton kaşar üretimi yaparak ekonomiye 13 milyon lira katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu çiftçilerimize, personellerimize olumlu yansıyor. Hedefimiz 12 ay kesintisiz kaşar üretimi yapmak. Tesisin kapasitesini artırmak için devletin sağladığı desteklemelerden yararlanmayı planlıyoruz."

Rençber, ürettikleri ürünleri aldıkları siparişlere göre kentteki şarküterilere sattıklarını ve birçok ile gönderdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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