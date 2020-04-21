Yarım asırlık evliliğe, sürpriz kutlama
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Yarım asırlık evliliğe, sürpriz kutlama

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesine evden çıkmalarına kısıtlama getirilen çiftin 53'üncü evlilik yıl dönümleri, belediye tarafından gönderilen pasta ile kutlandı.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
Yarım asırlık evliliğe, sürpriz kutlama

 

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesine evden çıkmalarına kısıtlama getirilen çiftin 53'üncü evlilik yıl dönümleri, belediye tarafından gönderilen pasta ile kutlandı.Toroslar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan Mehmet Ali Arıcan (70) ve eşi Dürdane Arıcan'ın (70), 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı. Çağdaşkent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Arıcan, Toroslar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara' hattını arayarak 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Arıcan ile görüşen çağrı merkezi görevlileri, bu talebi Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a iletti. Birim müdürlerine talimat veren Başkan Yılmaz, evlilikleri yarım asrı geçen çifte pasta hazırlanması talimatı verdi. Çiftin yaşadığı evin önüne giden belediye görevlileri, müzik eşliğinde ve komşularının şahitliğinde anons yaparak evlilik yıl dönümlerini kutladı. Belediye görevlilerini, ellerindeki pastayla evlerinin önünde gören çiftin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Çift, 53'üncü evlilik yıl dönümlerine özel hazırlanan pastayı üfleyerek teşekkür etti.'İNŞALLAH SİZDE 53 YILLIK EVLİLİĞE İMZA ATARSINIZ'Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirten Arıcan çifti, Başkan Yılmaz'ın kendilerini unutmayarak duyarlılık gösterdiği için onur duyduklarını ifade ederek, Allah hepinizden razı olsun. İnşallah sizler de bizim gibi 53 yıllık evliliklere imza atarsınız dedi.

İlçedeki 65 yaş ve üstü kişilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz ise, "Büyüklerimizin yüzlerindeki mutluluk ve yüreklerindeki sevgi her şeye bedel. Evlerinden çıkma kısıtlaması olan büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri için başlattığımız Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara sosyal sorumluluk projemizin böyle güzel anlara şahitlik etmesi bizler için gurur verici. Milletimiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda dayanışma ile atlatacağız. Arıcan çiftine bu süreçte bir nebze olsun moral verdiysek ne mutlu bize. Kendilerini kutlar, sağlıklı bir ömür dilerim diye konuştu.


Kaynak: DHA

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