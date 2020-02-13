Yarım asırlık evli çiftten evlilikte "anlayış ve sadakat" mesajı

13.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:02

Aydın'da evliliklerinde anlayış ve sadakatle yarım asrı deviren Gül çifti, ilk günden beri kaybetmedikleri sevgileri ve mutluluklarıyla örnek oluyor.

Aslen Konyalı olan 75 yaşındaki Ömer Gül, babasının vefatının ardından Aydın'a yerleşti. Burada bir müddet çeşitli işlerde çalışan Gül, 1970'te yakınlarının aracılığıyla tanışıp evlendi.

İnşaatlarda boya badana işi yapan Ömer Gül'ün kazancı yetmeyince eşi de aynı inşaatta çalışmaya başladı.

Gül çifti, omuza omuza verip hayatın zorluklarına karşı yıllarca birlikte mücadele etti. Çalıştığı inşaat sahibinin yönlendirmesiyle bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer Gül, buradan emekli oldu.

Neşeleri ve birbirlerine olan sevgileriyle dikkati çeken Gül çifti, uzun ve mutlulukla dolu bir evliliğin ise "anlayış ve sadakatle" olacağına inanıyor.

Ömer Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evliliğin zor ama insanları birbirine bağlayan önemli bir çatı olduğunu, bu çatının içinin aşk ve sevgiyle doldurulduğu takdirde hiç yıkılmayacağını dile getirdi.

"Sevgimiz hala çok iyi. Ben onu çok seviyorum" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Eğer evleniyorsanız anlayışlı olmanız çok önemli. Çiftler inatlaşmamalı çok fazla. İkimiz de aldığımız maaşı birbirimize verirdik. Yani ortak bir şeyimiz vardı. Şimdi bakıyorum insanlar birbirini kırıyor. Yalan dünya. Bugün varız yarın yokuz. Ben 75 yaşındayım. Kaç sene daha yaşayacağım? Önemli olan kalp kırmadan ne kadar yaşadığındır. Nikah masasında nasıl her şeye 'evet' diyorsak hayatın sonuna kadar da aynen devam etmeli. 'Kendine eş kabul ediyor musun' diye imza atıyorsun. Kabul etmeyeceksen neden oraya imza atıyorsun."

"Saygısız ve sevgisizlik olmamalı"

Melahat Gül de eşini çok sevdiğini, uzun süre ayrı kaldıklarında onu çok özlediğini dile getirdi.

Gül, "Çiftlerin birbirini dinlemesi çok önemli. Sen onu dinleyeceksin ki o da seni dinlesin. Saygısız ve sevgisizlik olmamalı. Çiftlerin ikisi de çalışıyorsa para konusunda bütünlük olmalı. Herkes aldığı maaşı kendisine göre harcamaya çalışırsa olmaz. Şimdi bakıyoruz hiç öyle değil. Birçok insan evli ama ayrı ayrı takılmayı seviyor. Bizim zamanımızda böyle bir şey olmazdı hiç. Yaşamımız boyunca 2 ev bir araba aldık. Çocuklarımızı evlendirdik. Bunların hepsini birlik ve beraberlik içerisinde yaptık. Çok para kazanmadık. Sadece kesemize göre yaşamaya çalıştık. Birbirimizi sevmeseydik bu yaşa kadar gelmezdik. O eve biraz geç gelse hemen özler ararım onu. Merak ederim."

Kaynak: AA