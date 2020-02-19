Yarım asırlık emekli bakkallara teşekkür plaketi

19.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:29

Kütahya'nın Simav ilçesinde 50 yılın üzerinde bakkallık yaparak, mesleğinden emekliye ayrılan bakkallara teşekkür plaketi verildi.



Simav Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından, bir süre önce mesleğini sonlandıran Simav'ın en eski bakkalları Necdet Öztaş ve Cafer Bulut'a, evlerinde yapılan ziyarette teşekkür plaketi takdim edildi.



Başkan Biçer, " Bir süre önce bakkallık mesleğini sona erdiren, uzun yıllardır hepimizin bakkalı olan örnek bakkal amcalarımızdan Cafer Bulut ve Necdet Öztaş'ı evlerinde ziyaret ettik. Örnek davranışları ve mesleklerindeki emekleri karşılığında kendilerine teşekkür plaketi takdim ettik. Bundan sonraki hayatlarında sağlık ve afiyet diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA